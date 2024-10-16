В Кремле прокомментировали решение Казахстана воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Песков: Москва уважает решение Астаны воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Москва уважает решение Астаны воздержаться в настоящее время от подачи заявки на вступление в БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Казахстан — наш друг, наш стратегический партер, наш союзник, мы дорожим нашими отношениями. Поэтому, конечно, Казахстан сам принимает решение о формате своего участия в тех или иных организациях», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

16 октября пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Берик Уали сообщил, что Астана в ближайшем будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС. Он объяснил такое решение многоступенчатым процессом рассмотрения членства и перспективами развития объединения.

Отказ Астаны от подачи заявки в БРИКС прокомментировал казахстанский политолог Газиз Абишев. Он выразил мнение, что у Казахстана нет острой необходимости для вступления в объединение. Эксперт также напомнил о тесных, подкрепленных стратегическими, отношениях республики с Россией.