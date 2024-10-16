В МИД рассказали о контактах с Азербайджаном по вопросу беженцев из Карабаха

Захарова: Москва поднимает вопрос беженцев из Карабаха в контактах с Баку

Москва поднимает вопрос беженцев из Нагорного Карабаха в контактах с Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно комментировали и подчеркивали конструктивные шаги Баку, которые были направлены на предоставление возможности населению, которое покинуло свои родные места, туда вернуться. Я честно вам могу сказать, да простят меня коллеги-эксперты, этот вопрос ставим и в ходе двусторонних контактов с азербайджанскими коллегами, получаем соответствующие разъяснения, пояснения», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Баку предоставил возможность для возвращения жителям Карабаха. При этом она задала вопрос, что было сделано властями Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей в их дома.

Ранее депутат Европейского парламента от Франции Натали Луазо обвинила Азербайджан в этнической чистке армян в Нагорном Карабахе. По ее словам, власти Азербайджана массово нарушают права человека внутри страны, а также они виновны в «этнической чистке 100 тысяч армян Нагорного Карабаха».