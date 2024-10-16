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00:48, 16 октября 2024Россия

В МВД объяснили сбой в работе сайтов ведомства

МВД: сбой в работе сайтов ведомства произошел из-за обрыва линии связи

Сбой в работе сайтов ведомства произошел из-за обрыва линии связи, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России", не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», — говорится в публикации. Волк добавила, что сейчас специалисты устраняют неполадки.

Интернет-страницы МВД России, его главков и ГИБДД оказались недоступными вечером 15 октября. Официальные сайты ведомства и его сервисы недоступны: страницы не загружаются в браузере. Подключение через VPN-сервисы не приносили результатов.

Ранее онлайн-сервисы ВГТРК столкнулись с проблемами в вещании. Эфиры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также входящих в холдинг радиостанций оказались недоступны на их сайтах. Позже в пресс-службе ВГТРК прокомментировали случившееся и объяснили беспрецедентной хакерской атакой.

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      Сергей Грехов
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