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20:50, 16 октября 2024Наука и техника

В США представили самый быстрый квадрокоптер

В США представили квадрокоптер Huntress Turbojet с турбореактивным двигателем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dmitri T / Shutterstock / Fotodom

Компания WaveAerospace представила квадрокоптер Huntress Turbojet на выставке-конференции Ассоциации армии США. Дрон с турбореактивным двигателем позиционируют как самый быстрый квадрокоптер, пишет Army Recognition.

«Huntress Turbojet превосходит другие квадрокоптеры по производительности, но при этом требует меньшей инфраструктуры и значительно меньших эксплуатационных расходов, чем вертолет», — отметили в публикации.

Дрон получил гибридную силовую установку с электромоторами и турбореактивным двигателем, обеспечивающую полет длительностью до двух часов. Максимальная скорость аппарата, который может нести 50 килограммов груза, — 480 километров в час. В состав оборудования Huntress Turbojet входит радиолокационный высотомер и инерциальная система навигации, которые позволяют управлять дроном при отсутствии спутниковой навигации.

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Ранее в октябре компания Anduril Industries представила разведывательно-ударный квадрокоптер Bolt. Аппарат с дальностью полета 20 километров может нести боевую часть весом 1,3 килограмма. Беспилотник разработали для Корпуса морской пехоты США.

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      Даниил Иринин
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