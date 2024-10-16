Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 16 октября 2024Мир

В США заявили о развале ВСУ в Донбассе

Экс-разведчик Риттер: развал ВСУ в Донбассе уже начался

Фото: Reuters

Развал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе уже начался, и его невозможно остановить. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает YouTube-канал Dialogue Works.

«Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают (...) Я не знаю, почему мы [США] продолжаем делать глупости такого рода, потому что Украина проиграла», — рассказал военный аналитик.

При этом Риттер добавил, что Киев не располагает ресурсами для перелома ситуации в свою пользу и не может получить их никаким образом.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ могут внезапно потерпеть крах на фронте. По его словам, ситуация для Киева осложняется с каждым днем все больше из-за дефицита квалифицированного и обученного личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше