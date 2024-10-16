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18:39, 16 октября 2024Забота о себе

Врач назвала два признака начала старости

Иммунолог Радаева: при старении человек начинает терять мышечную массу

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Иммунолог Ольга Радаева назвала два признака начинающейся старости. О том, как начинаются возрастные изменения, она рассказала в Telegram.

Доктор отметила, что в первую очередь при старении человек начинает терять мышечную массу. «Мышечную ткань тихонько замещает жировая ткань и (важно), в малом количестве жировая ткань выступает спасителем женщин, так как вырабатывает эстроген, который начинает снижаться (…). Напомню, если жировые клетки не избыточные и здоровые, то они полезны», — объяснила Радаева.

Второй признак начинающегося старения — ухудшение растяжки, при котором человек не может выполнять те действия, которые ранее давались легко, добавила она.

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Врач подчеркнула, что эти изменения начинаются примерно с 45 лет. Радаева заверила, что в этом возрасте очень важно двигаться, чтобы сохранить здоровье.

Ранее врач-гериатр Кирилл Прощаев назвал три способа отсрочить старость. В частности, он порекомендовал больше путешествовать, так как поездки заставляют мозг работать интенсивнее, а также требуют физической активности.

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      Ксения Кривотулова
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