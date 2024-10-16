Врач посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта

Невролог Андрей Галкин посоветовал есть сельдь и орехи для здоровья мозга

Невролог, физиотерапевт, основатель Студии современной реабилитации Андрей Галкин рассказал, что плохое кровоснабжение мозга может стать причиной инсульта. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что снизить риск этого заболевания можно с помощью питания, и посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта.

Чтобы улучшить кровообращение мозга, Галкин рекомендовал добавить в рацион жирную рыбу с омега-3: скумбрию, тунец, лосось, сельдь. Он объяснил, что такие продукты способны повысить эластичность сосудов и снизить риск образования тромбов. Полезны для сердечно-сосудистой системы также орехи и семена — источники антиоксидантов, бурый рис и овсяная крупа — источники клетчатки, а также лук, чеснок, цитрусовые, ягоды и зеленый чай, добавил доктор.

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно следить за давлением и холестерином, работать над осанкой, ведь при неправильном положении туловища часто пережимается сонная артерия и приток крови к мозгу ограничивается», — подытожил невролог.

Ранее Галкин назвал простой способ профилактики инсульта. По его словам, улучшить кровообращение в мозге можно с помощью массажа и упражнений.