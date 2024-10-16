Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:46, 16 октября 2024Забота о себе

Врач посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта

Невролог Андрей Галкин посоветовал есть сельдь и орехи для здоровья мозга

Фото: Shutterstock / Fotodom

Невролог, физиотерапевт, основатель Студии современной реабилитации Андрей Галкин рассказал, что плохое кровоснабжение мозга может стать причиной инсульта. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что снизить риск этого заболевания можно с помощью питания, и посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта.

Чтобы улучшить кровообращение мозга, Галкин рекомендовал добавить в рацион жирную рыбу с омега-3: скумбрию, тунец, лосось, сельдь. Он объяснил, что такие продукты способны повысить эластичность сосудов и снизить риск образования тромбов. Полезны для сердечно-сосудистой системы также орехи и семена — источники антиоксидантов, бурый рис и овсяная крупа — источники клетчатки, а также лук, чеснок, цитрусовые, ягоды и зеленый чай, добавил доктор.

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно следить за давлением и холестерином, работать над осанкой, ведь при неправильном положении туловища часто пережимается сонная артерия и приток крови к мозгу ограничивается», — подытожил невролог.

Материалы по теме:
Как понизить артериальное давление в домашних условиях? Быстрая помощь для снижения давления
Как понизить артериальное давление в домашних условиях?Быстрая помощь для снижения давления
4 июля 2023
Отбить удар. Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?
Отбить удар.Россияне стали меньше страдать от инфарктов и инсультов. Как им это удалось?
22 мая 2023

Ранее Галкин назвал простой способ профилактики инсульта. По его словам, улучшить кровообращение в мозге можно с помощью массажа и упражнений.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Популярный в России блогер показал внешность после пересадки волос

      Подозреваемого в расправе над внуком россиянина задержали по горячим следам

      На Украине признали передачу данных о передвижениях российской авиации

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-АМУ4»

      Врач посоветовал несколько продуктов для защиты от инсульта

      Сборная Англии по футболу объявила имя нового главного тренера

      ВСУ сбросили с дрона противотанковую мину на пути к передовой в Курской области

      Россиянам предложили снимать квартиры в складчину

      Стало известно о помогавшем россиянам выживать на катамаране в Охотском море факторе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше