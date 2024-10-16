Женщина засняла на видео пожирающего мышь паука

В США женщина нашла на пороге дома пожирающего мышь паука

Жительница США обнаружила на пороге огромного паука, пожирающего мышь. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Уоллас из Остина, штат Техас, выходила из дома, чтобы отвести трехлетнего сына в детский сад. Однако сразу за дверью она столкнулась с шокирующим зрелищем: на ее глазах крупный паук-волк ел мертвую мышь. При этом сначала Уоллас показалось, что нашла собачьи экскременты и разозлилась на соседа. Осознав, что происходит, женщина включила камеру смартфона и засняла все на видео.

«Убедившись, что мой сын позади меня, я осмотрела сцену и поняла, что это на самом деле почти мертвая мышь с огромным пауком-волком, который ел ее голову. Вокруг были маленькие комки мышиной шерсти, как будто перед этим между ними шла борьба», — рассказала Уоллас.

Техасский арахнолог Эшли Уолберг рассказала, что это был паук-волк из рода hogna — один из крупнейших, обитающих в США. Она добавила, что паук мог подбирать добычу другого животного, но, скорее всего, он сам расправился с мышью.

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