Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:02, 16 октября 2024Из жизни

Женщина засняла на видео пожирающего мышь паука

В США женщина нашла на пороге дома пожирающего мышь паука

Жительница США обнаружила на пороге огромного паука, пожирающего мышь. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Уоллас из Остина, штат Техас, выходила из дома, чтобы отвести трехлетнего сына в детский сад. Однако сразу за дверью она столкнулась с шокирующим зрелищем: на ее глазах крупный паук-волк ел мертвую мышь. При этом сначала Уоллас показалось, что нашла собачьи экскременты и разозлилась на соседа. Осознав, что происходит, женщина включила камеру смартфона и засняла все на видео.

«Убедившись, что мой сын позади меня, я осмотрела сцену и поняла, что это на самом деле почти мертвая мышь с огромным пауком-волком, который ел ее голову. Вокруг были маленькие комки мышиной шерсти, как будто перед этим между ними шла борьба», — рассказала Уоллас.

Техасский арахнолог Эшли Уолберг рассказала, что это был паук-волк из рода hogna — один из крупнейших, обитающих в США. Она добавила, что паук мог подбирать добычу другого животного, но, скорее всего, он сам расправился с мышью.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Ранее сообщалось, что муравьи-листорезы раскромсали палатку исследователя, ночевавшего в перуанских лесах Амазонки, и запустили внутрь множество насекомых и тарантула. Мужчина всю ночь страдал от укусов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль впервые отреагировал на заявление Кадырова о подготовке покушения на него. Главе Чечни советуют идти в полицию

      Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой

      Цветная капуста отправила женщину в нокаут

      SpaceX на порядок увеличит скорость Starlink

      Звездный хирург раскрыл популярные у мужчин пластические операции

      Задержание ФСБ россиянки за призывы к насилию против русских попало на видео

      В БАПОР заявили о возобновлении финансирования почти всеми странами

      ЦБ спрогнозировал рост доли безналичных платежей в России

      Две категории россиян предупредили об атаках мошенников

      В экс-гитариста Оззи Осборна выстрелили во время прогулки с собакой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше