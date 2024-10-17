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12:47, 17 октября 2024Экономика

Набиуллина раскрыла подробности эксперимента с платежами в криптовалюте

Набиуллина: в РФ проведут эксперимент по международным расчетам в криптовалюте

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В России будет установлен экспериментальный режим по трансграничным платежам в криптовалюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует РБК.

По ее словам, первые сделки состоятся до конца 2024 года. При этом регулятор решил сделать этот режим закрытым и не обнародовать информацию о его участниках и количестве сделок. Продолжительность режима может составить до трех лет. После этого Центральный банк примет решение по вопросам дальнейшего регулирования.

В конце 2023 года Набиуллина заявляла, что не против использования криптовалюты в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.

В Министерстве финансов России также проявили позитивное отношение к нормам, разрешающим использование произведенной в стране криптовалюты для внешнеторговых расчетов. Однако некоторые моменты предстоит согласовывать по линии правоохранительных органов.

Есть вероятность, что в будущем в РФ также появятся криптобиржи.

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      Кирилл Луцюк
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