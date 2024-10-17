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10:12, 17 октября 2024Силовые структуры

Неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге

В Петербурге неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестные забрались на территорию завода в Санкт-Петербурге и разгромили цех по производству деталей для вертолетов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в ночь на 14 октября на Кингисеппском шоссе. Шесть человек в масках, вооружившись топорами и молотками, проникли на территорию предприятия и начали разбивать станки. Через несколько минут злоумышленники покинули место происшествия, а один из них забрал телефоны у рабочих, находившихся в цеху.

По одной из версий, нападавшими могут быть конкуренты завода. Нанесенный ими ущерб оценивается.

Ранее в Новосибирске двое неизвестных обокрали ювелирный магазин в торговом центре «Район» и скрылись.

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      Олеся Мицкевич
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