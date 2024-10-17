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19:18, 17 октября 2024Спорт

Путин назвал число систематически занимающихся спортом росссиян

Путин заявил, что 56,8 процента россиян систематически занимаются спортом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал число жителей страны, систематически занимающихся спортом. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что за последние годы это число увеличилось с 40 до 56,8 процента россиян. «Но этого пока недостаточно, надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом», — добавил президент.

Ранее аналитики «Авито Услуг» раскрыли главную причину желания россиян заниматься спортом. Выяснилось, что подавляющее большинство россиян ходит на фитнес ради поддержания здоровья (62 процента).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российским спортсменам можно принимать участие в различных соревнованиях без демонстрации национальных символов.

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      Алексей Гусев
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