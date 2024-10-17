Путин назвал число систематически занимающихся спортом росссиян

Путин заявил, что 56,8 процента россиян систематически занимаются спортом

Президент России Владимир Путин назвал число жителей страны, систематически занимающихся спортом. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что за последние годы это число увеличилось с 40 до 56,8 процента россиян. «Но этого пока недостаточно, надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом», — добавил президент.

Ранее аналитики «Авито Услуг» раскрыли главную причину желания россиян заниматься спортом. Выяснилось, что подавляющее большинство россиян ходит на фитнес ради поддержания здоровья (62 процента).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российским спортсменам можно принимать участие в различных соревнованиях без демонстрации национальных символов.