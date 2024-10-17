Россияне назвали двух актеров лучшими в 2024 году

ВЦИОМ: россияне назвали Бурунова и Хабенского лучшими актерами 2024 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты ежегодного опроса населения о том, какие актеры были лучшими в 2024 году. Подробные данные размещены на сайте центра.

В этом году россияне не смогли выявить лучшего артиста кино и сериалов: по 11 процентов набрали сразу двое — лидер прошлогоднего рейтинга Константин Хабенский, а также всенародный любимец Сергей Бурунов. На третьем месте в рейтинге расположился, как и в 2023, Владимир Машков с 9 процентами голосов.

Среди актрис лучшей была признана народная артистка России Елена Яковлева, набравшая 8 процентов голосов респондентов. Год назад первое место заняла Юлия Пересильд, снявшаяся в фильме «Вызов».

Ранее сообщалось, что россияне выбрали лучший сериал 2024 года.