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18:38, 17 октября 2024Культура

Россияне назвали двух актеров лучшими в 2024 году

ВЦИОМ: россияне назвали Бурунова и Хабенского лучшими актерами 2024 года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты ежегодного опроса населения о том, какие актеры были лучшими в 2024 году. Подробные данные размещены на сайте центра.

В этом году россияне не смогли выявить лучшего артиста кино и сериалов: по 11 процентов набрали сразу двое — лидер прошлогоднего рейтинга Константин Хабенский, а также всенародный любимец Сергей Бурунов. На третьем месте в рейтинге расположился, как и в 2023, Владимир Машков с 9 процентами голосов.

Среди актрис лучшей была признана народная артистка России Елена Яковлева, набравшая 8 процентов голосов респондентов. Год назад первое место заняла Юлия Пересильд, снявшаяся в фильме «Вызов».

Ранее сообщалось, что россияне выбрали лучший сериал 2024 года.

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      Андрей Шеньшаков
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