Российский футболист обвинил пакистанцев в неуважении

Полузащитник Глебов обвинил пакистанцев в неуважении к России из-за отмены матча

Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов обвинил пакистанцев в неуважении из-за отмены товарищеского матча. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, играть с Пакистаном, с учетом их отношения, несолидно. «Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя!» — заявил он.

Во время октябрьского сбора россияне могли сыграть с Пакистаном, однако матч не состоялся. Вместо этого команда провела открытую тренировку.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.