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20:02, 17 октября 2024Спорт

«Спартак» обыграл «Авангард» в матче КХЛ с 11 заброшенными шайбами

«Спартак» на выезде обыграл «Авангард» в матче КХЛ с 11 заброшенными шайбами

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 17 октября. Зрители увидели 11 заброшенных шайб, игра завершилась со счетом 6:5 в пользу красно-белых. В составе победителей хет-трик оформил Адам Ружичка.

«Спартак» набрал 22 очка и находится на третьем месте в Западной конференции. «Авангард» с 13 очками занимает десятую позицию в Восточной конференции.

«Спартак» в следующем матче 19 октября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Авангард» 23 октября дома примет челябинский «Трактор».

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      Алексей Гусев
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