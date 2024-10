США ввели санкции против российских и китайских компаний

Минфин США: под санкции попал торговый дом «Вектор»

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило санкционный список (SDN-list). Об этом сообщается на сайте этого ведомства.

По его данным, режим санкций отныне распространяется на общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Вектор», а также на китайские компании Redelepus Vector Industry Shenzhen Co., LTD и Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., LTD. Кроме того, в SDN-лист включено несколько фирм, зарегистрированных в ОАЭ и на Маршалловых островах.

Под санкции также попали гражданин России Артем Михайлович Ямщиков и гражданин Украины Евгений Скрябин.

Что касается танкеров, то теперь под санкциями находятся суда: GRATIA, JUVENIS, KAPOK, KUKKI, LIANA, MARBEL, ONYX и TROPHY. Это танкеры, предназначенные для перевозки химикатов, нефти и нефтепродуктов.

Ранее санкции были введены против организации Cryptex, которая также известна как International payment service provider LLC. В начале сентября под рестрикции попали две индийские компании и их корабли за предполагаемую связь с российским проектом «Арктик СПГ-2».