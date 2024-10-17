В России разработают VR-тренажер по тактической медицине

Минобороны России: идет разработка VR-тренажера по тактической медицине

В России идет разработка VR-тренажера по тактической медицине «Тактическая медицина. Базовый курс». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Тренажер создается специалистами Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова и Самарского государственного медицинского университета. Устройство имитирует звуковые и визуальные эффекты боевых условий, что позволяет обучающимся адаптироваться и развивать психологическую устойчивость к стрессовым условиям, в которых может оказываться медицинская помощь.

«Качественное и своевременное оказание первой помощи на поле боя и в экстремальных условиях является одним из ключевых факторов, гарантирующих спасение жизни и в дальнейшем восстановление здоровья и работоспособности», — заявил заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.

В июле агентству в группе ПСБ сообщили, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка, представлен первый VR-тренажер для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».