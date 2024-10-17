«Видел, как они совершали страшные и ужасные вещи». Боец ВСУ рассказал о расстреле российских военнопленных

Пленный Колесников: командование 59-й бригады ВСУ расстреливало военнопленных РФ

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Колесников, сдавшийся российским войскам зимой 2024 года, рассказал о расстреле военнопленных командованием украинской бригады.

По словам мужчины, он лично видел, как заместитель командира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады с позывным Дох и его помощник, рядовой с позывным Немец, «совершали страшные и ужасные вещи».

Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же, как и я сейчас Константин Колесников пленный боец ВСУ

Колесников сдался в плен в январе на красноармейском направлении в районе села Первомайское. По заверениям мужчины, за все это время его не били и не совершали над ним иных агрессивных действий. «Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — добавил он, призвав сослуживцев сдаваться.

Побывавший в плену российский солдат рассказал об «американской пытке»

Участник специальной военной операции (СВО), побывавший в плену у ВСУ, рассказал об издевательствах над россиянами. Мужчина сообщил, что во время пребывания у противника его топили и резали.

Фото: the Ukrainian Armed Forces/ Handout / Reuters

Боец по имени Виктор попал в плен весной 2022 года. В неволе он провел около полугода, после чего был обменян. По рассказу мужчины, его контузило во время боя, он отстал от своих и заблудился. Так он угодил к теробороне ВСУ, которая передала его украинским морпехам. Те связали его и увезли к реке.

Есть такая американская пытка в воде. Апрель месяц был. Загнали в воду. Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня Виктор российский военнослужащий

Мужчину вытащили из воды и стали вырезать на его теле символы. Потом его обожгли газовым баллоном. Впоследствии россиянина отвезли в Киев к одному из местных блогеров, чтобы добыть компромат на российскую сторону, однако мужчина отказался помогать.

В ООН рассказали о пытках российских солдат в украинском плену

1 октября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало доклад о ситуации на Украине, рассказав о пытках российских бойцов в украинском плену. Согласно полученным данным, из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 стали жертвами насилия.

Фото: Thibault Camus / Reuters

Уточняется, что их жестоко избивали, в том числе по коленям и суставам, угрожали физической расправой и насилием, а также ударами электрошоком. Для пыток ВСУ использовали резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, а также различные электрические устройства, среди которых были автомобильные аккумуляторы.

Некоторые из военнопленных подверглись сексуальному и психологическому насилию.

Чаще всего пытки происходят в неофициальных местах содержания под стражей. Среди таковых были названы гаражи, подвалы или частные дома.