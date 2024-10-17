ВСУ попали в окружение в Курской области. В «котле» оказались около 500 украинских военных

Shot: около 500 бойцов ВСУ оказались в окружении в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в Курской области. В «котле» оказались около 500 военных, передает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, все попытки пробиться оказались провалены. В результате украинские военные только потеряли большое количество техники. Кроме того, подрыв мостов затруднил ротацию личного состава, что способствует провалу ВСУ.

В Минобороны пока официально не подтверждали информацию.

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«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что российские военные также поразили формирования десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Плехово, Новоивановка и Малая Локня.

За сутки потери ВСУ в приграничном регионе составили более 250 человек. Шесть военных сдались в плен.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 15 единиц бронетехники противника, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковую установку реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

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Как сообщал Telegram-канал Mash в пятницу, 11 октября, ВС РФ смогли выбить украинские войска из четырех населенных пунктов — Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка.

В сообщении канала также отмечалось, что утром того же дня удалось освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.