Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение в Курской области. В «котле» оказались около 500 военных, передает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, все попытки пробиться оказались провалены. В результате украинские военные только потеряли большое количество техники. Кроме того, подрыв мостов затруднил ротацию личного состава, что способствует провалу ВСУ.
В Минобороны пока официально не подтверждали информацию.
Минобороны раскрыло подробности о боях в Курской области
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что российские военные также поразили формирования десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Плехово, Новоивановка и Малая Локня.
За сутки потери ВСУ в приграничном регионе составили более 250 человек. Шесть военных сдались в плен.
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 15 единиц бронетехники противника, в том числе пять танков, две боевые машины пехоты, из них одна БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, четыре орудия, из них две гаубицы М777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковую установку реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля.
Ранее в Курской области попали в окружение около 1500 бойцов
Как сообщал Telegram-канал Mash в пятницу, 11 октября, ВС РФ смогли выбить украинские войска из четырех населенных пунктов — Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка.
В сообщении канала также отмечалось, что утром того же дня удалось освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.