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14:45, 18 октября 2024Мир

Байден призвал двух «крупнейших помощников» Украины продолжать помогать ей

Байден призвал Германию и других союзников Украины продолжать помогать ей

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

США, Германия и другие союзники Украины должны продолжать оказывать ей военную помощь. С таким призывом на встрече лидеров западных стран в Берлине обратился американский лидер Джо Байден, его цитирует РИА Новости.

«Америка и Германия — это два крупнейших помощника Украины в ее борьбе за выживание», — сказал хозяин Белого дома.

Байден также подчеркнул, что союзники не должны расслабляться, поскольку Украина и поддерживающие ее страны «движутся в сторону очень тяжелой зимы».

Ранее в Европейском совете по международным отношениям заявили, что стратегия США и Германии по ограниченным поставкам помощи Украине не сработала, и Запад не смог добиться значимых результатов в борьбе против России.

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      Виктория Кондратьева
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