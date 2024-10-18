Долю БРИКС в мировой торговле оценили

ВТО: с момента основания БРИКС нарастил свою долю в мировой торговле до 21,6 %

По итогам 2023 года страны БРИКС нарастили свою долю в мировой торговле до 21,6 процента. По оценке Всемирной торговой организации (ВТО), с момента основания объединения, она увеличилась почти в полтора раза, сообщает РИА Новости.

На данный момент объемы торговли стран БРИКС с другими странами мира и друг с другом составляют 10,4 триллиона долларов. Это второй результат после Евросоюза, чьи показатели составляют 14,3 триллиона долларов и 29,7 процента мировой торговли. Третий результат показали ЮСМКА (USMCA, входят США, Мексика и Канада), 7,6 триллиона долларов и 15,7 процента, соответственно.

На четвертом месте рейтинга АСЕАН (ASEAN, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), состоящий из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Их показатели выросли до 3,5 триллиона долларов и 7,4 процента мировой торговли.

Ранее стало известно о подготовке к созданию платежной системы БРИКС. Доклад об этом подготовили в России — документ, который содержит инициативы по организации трансграничной платежной инициативы БРИКС, системы междепозитарного взаимодействия и собственной перестраховочной системы представят лидерам стран в октябре в Казани.

По словам главы Министерства финансов (Минфина) РФ Антона Силуанова, совокупная доля доллара и евро в структуре расчетов стран БРИКС составляет менее 30 процентов. Доля главных валют западных стран в структуре расчетов БРИКС стабильно снижается, а значение национальных валют, включая российский рубль, растет. Их суммарная доля в расчетах объединения сейчас более чем вдвое превышает роль валют недружественных государств, добавил Силуанов.