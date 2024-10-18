Двое молодых людей предстанут перед судом за расправу над россиянками и кражу

В Екатеринбурге двух молодых человек осудят за убийство женщины и ее матери

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в расправе над женщиной, ее матерью и краже. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, все произошло 13 ноября 2023 года. 16-летний обвиняемый, находясь в квартире со своей знакомой, из личной неприязни совершил над ней расправу, нанеся множественные удары ножом. Чтобы скрыть преступление, он дождался возвращения ее матери и тоже напал на нее с ножом. Ранения, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью. Кроме того, злоумышленник из хулиганских побуждений жестоко избил собаку породы шпиц, принадлежавшую потерпевшим. Животное не пережило такого обращения.

Перед тем как скрыться с места преступления, молодой человек похитил мобильные телефоны и банковские карты. Позже с 19-летним знакомым они сняли с этих карт 40 тысяч рублей.

В зависимости от содеянного обвиняемым предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»), части 2 статьи 158 («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»), части 3 статьи 158 («Кража с банковского счета группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»), и 245 («Жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 10,5 года за попытку расправиться со знакомым.