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23:17, 18 октября 2024Спорт

Экс-украинского шахматиста отстранили за мошенничество

Экс-украинского шахматиста Шевченко отстранили за мошенничество на 75 дней

Фото: Krzysztof Szeląg/ Wikipedia

Украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, с 2023 года представляющего Румынию, отстранили за мошенничество. Об этом сообщается на странице Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в социальной сети X.

Дисциплинарный комитет ФИДЕ дисквалифицировал спортсмена на 75 дней — до 1 января 2025 года. В ближайшие две недели Шевченко может обжаловать решение, если предоставит обратные доказательства.

Во время партии с пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо экс-украинец, одержавший победу, часто выходил в туалет, чем привлек внимание судей. Они заподозрили, что игрок пользуется телефоном, и провели расследование.

После этого в туалете был найден заблокированный телефон. Арбитры сравнили почерк спортсмена на бланках с записями ходов партии и почерк на лежавшей рядом с аппаратом записке («Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!») и пришли к выводу, что они совпадают.

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      Анастасия Борисова
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