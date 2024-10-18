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15:06, 18 октября 2024Экономика

Перевозящий российский газ теневой флот пополнили новые танкеры

Bloomberg: компания в Дубае купила три танкера для перевозки российского СПГ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Открытая в августе 2024 года в Дубае компания Matias Ship Management купила три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). О пополнении теневого флота, транспортирующего топливо из России, сообщает Bloomberg.

По данным глобальной базы данных судоходства Equasis, компания из ОАЭ приобрела танкеры Velikiy Novgorod, Pskov и La Perouse. Ранее они принадлежали ПАО «Газпром» и ПАО «Совкомфлот» и обслуживали небольшой экспортный завод СПГ «Портовая» на балтийском побережье России.

«Россия использует сеть подставных компаний, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа с завода "Арктик СПГ 2", который в прошлом году попал под санкции США. Непрозрачная структура собственности — типичная черта судов теневого флота», — заявили в издании.

Matias Ship Management зарегистрирована в отеле «Мейдан», ее адрес совпадает с другой базирующейся в Дубае фирмой — Nur Global Shipping, — которую подозревают в помощи в создании теневого флота. Отель расположен в зоне свободной торговли ОАЭ, которую США критикуют за недостаточную прозрачность.

Чтобы помешать началу экспорта с «Арктик СПГ-2», США ввели санкции против площадки в ноябре 2023 года. Из-за отсутствия возможности начать поставки на проекте скопилось топливо, в результате чего производство пришлось приостановить. Позднее к экспорту газа привлекли танкеры теневого флота. Так, для доставки СПГ партнерам стали использовать танкеры с выключенными маячками.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и 4 танкера-газовоза. Эти ограничительные меры стали самыми масштабными из введенных против российского теневого флота, который занимается перевозкой нефти и газа в обход действующих ограничений. Они предполагают заморозку средств «Русгаздобычи» и запрет для судов на заход в британские порты и страхование британскими компаниями.

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      Вячеслав Агапов
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