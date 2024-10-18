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21:05, 18 октября 2024Забота о себе

Гинеколог развеяла миф об уходе за интимной зоной

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Убеждение, что интимные гели — необходимый атрибут ухода за интимной зоной, всего лишь миф, рассказала гинеколог Мария Ракова. В Telegram-канале сети «Клиника Фомина» врач рассказала, как правильно ухаживать за интимной зоной, и перечислила необходимые для этого средства.

Доктор объяснила, что интимная зона имеет кислую среду, которая защищает от патогенных бактерий, поэтому для ежедневного ухода достаточно обычной воды. Нужно просто регулярно и аккуратно подмываться, добавила она.

При чувстве дискомфорта, раздражении или нездоровых выделениях интимный гель может оказаться полезным. Но выбирать его нужно правильно: он должен быть гипоаллергенным, без отдушек, спирта и красителей, с уровнем pH, близким к вагинальному, продолжила Ракова.

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«Что касается мыла, это косметическое средство, как правило, с рН, близким к щелочному, а потому оно не рекомендовано для интимной гигиены. При использовании мыла повышается риск нарушения микрофлоры. Как следствие, могут появиться сухость, зуд, жжение, раздражение», — предупредила гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог клиники Инесса Саакян назвала способы избавиться от сухости влагалища в менопаузу. Она посоветовала женщинам пользоваться лубрикантами и вагинальными увлажнителями.

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      Алиса Дмитриева
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