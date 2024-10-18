Глава парламента Крыма Константинов: часть регионов Украины тяготеет к России

Некоторые регионы Украины продолжают тяготеть к России, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины», — сказал Константинов.

По его словам, культивирование ненависти к русским привело к дискредитации Украины, а ее руководство стало восприниматься «не иначе как болезнь». В Киеве осознают силу единства России, поэтому пытаются исказить идею «русского мира».

Ранее Константинов назвал контроль над Одессой ключом к безопасности юга России, так как из этого города ВСУ выпускают по Крыму ракеты и дроны. По словам политика, Одесса всегда была исторически русской территорией.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался об Одессе словами «возвращайся домой» и заявил, что город давно ждут в составе России. Одессу ждут в России в силу истории этой территории и того, какие люди на ней живут и на каком языке говорят, объяснял политик, подчеркивая, что Одесса является русским городом.