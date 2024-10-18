Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:51, 18 октября 2024Наука и техника

В США все смартфоны обяжут соответствовать одному требованию

Все смартфоны в США будут работать со слуховыми аппаратами по требованию властей

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

Федеральная комиссия по связи США (FCC) обязала, чтобы все доступные на рынке смартфоны были совместимы со слуховыми аппаратами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Представители организации отметили, что 48 миллионов американцев имеют проблемы со слухом. Согласно новому требованию властей, все доступные на рынке телефоны и смартфоны должны иметь интерфейс для подключения медицинских слуховых аппаратов.

В FCC не стали раскрывать, когда производителей и продавцов электроники обяжут поставлять на рынок только соответствующие новому правилу устройства. Однако в ведомстве подчеркнули, что сначала наступит переходный период, когда часть девайсов на рынке должна будет иметь поддержку слуховых аппаратов. «После переходного периода американцы с потерей слуха больше не будут ограничены в выборе устройств», — заметили авторы материала.

Также Федеральная комиссия по связи установила правила, по которым все смартфоны должны иметь понятную для пользователя функцию увеличения и уменьшения громкости, работающую «без искажений». Кроме того, требования FCC имеют и обратную силу — доступные на рынке слуховые устройства должны будут работать со всеми смартфонами.

В середине сентября американский регулятор FDA признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. В сообщении говорится, что гарнитура действительно может усиливать звуки для людей с предполагаемым легким или умеренным нарушением слуха.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Microsoft потеряла данные клиентов

      В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше