Конструктор назвал главную проблему при разработке нового российского БПЛА

Главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов рассказал о новом российском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) и проблемах, с которыми столкнулись при его создании. Его слова приводит газета «Взгляд».
Рубцов сообщил, что на С-76 установлены экспериментальные силовые установки, которые проходят испытания вместе с беспилотником. Он уточнил, что речь идет о восьми подъемных электрических двигателях, которые поднимают аппарат в воздух и сажают его.
Двигатель для С-76 является полностью отечественным и был разработан ЦИАМ им. Баранова совместно с передовой инженерной школой «Моторы будущего» при Уфимском авиационно-техническом университете. Блок управления двигателем также был разработан в России — специалистами ООО НПФ «Вектор» при Московском энергетическом институте.
Беспилотная авиационная система (БАС) представляет собой комплекс из беспилотного воздушного судна (или нескольких), средств обеспечения для его взлета и посадки, управления и контроля за полетом. БАС позволяет совершать полеты без пилота на борту, что требует новых принципов и технологий взаимодействия с другими участниками воздушного движения.
Аккумуляторы для этого БПЛА тоже были собраны в России. Единственным их импортным компонентом являются ячейки. Но планируют заменить на отечественные к 2030 году в кооперации с «Росатомом».
Главные проблемы, с которыми столкнулись разработчики, оказались связаны с электрической силовой установкой, сообщил Рубцов.
Характеристики двигателя, который мы хотим получить, на грани возможностей современной науки и техники. Первые этапы создания электродвигателя были очень болезненными. Например, внезапно возникла проблема электромагнитной совместимости
Конструктор пояснил, что одновременная работа восьми электрических двигателей создает мощнейшее электромагнитное поле. В результате помехи мешали работе других систем аппарата. Решить эту проблему удалось при помощи коллег из Московского энергетического института.
Ранее стало известно, что российский универсальный беспилотный летательный аппарат «Бражник» планируют запустить в серийное производство в конце ноября по итогам ресурсных испытаний. В настоящее время изделие тестируется на прочностные характеристики и износостойкость.