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14:09, 18 октября 2024Наука и техника

Конструктор назвал главную проблему при разработке нового российского БПЛА

Конструктор Рубцов: новый российский БПЛА С-76 имеет экспериментальные двигатели

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов рассказал о новом российском беспилотном летательном аппарате (БПЛА) и проблемах, с которыми столкнулись при его создании. Его слова приводит газета «Взгляд».

Рубцов сообщил, что на С-76 установлены экспериментальные силовые установки, которые проходят испытания вместе с беспилотником. Он уточнил, что речь идет о восьми подъемных электрических двигателях, которые поднимают аппарат в воздух и сажают его.

Двигатель для С-76 является полностью отечественным и был разработан ЦИАМ им. Баранова совместно с передовой инженерной школой «Моторы будущего» при Уфимском авиационно-техническом университете. Блок управления двигателем также был разработан в России — специалистами ООО НПФ «Вектор» при Московском энергетическом институте.

Что такое беспилотные авиационные системы

Беспилотная авиационная система (БАС) представляет собой комплекс из беспилотного воздушного судна (или нескольких), средств обеспечения для его взлета и посадки, управления и контроля за полетом. БАС позволяет совершать полеты без пилота на борту, что требует новых принципов и технологий взаимодействия с другими участниками воздушного движения.

Аккумуляторы для этого БПЛА тоже были собраны в России. Единственным их импортным компонентом являются ячейки. Но планируют заменить на отечественные к 2030 году в кооперации с «Росатомом».

Главные проблемы, с которыми столкнулись разработчики, оказались связаны с электрической силовой установкой, сообщил Рубцов.

Характеристики двигателя, который мы хотим получить, на грани возможностей современной науки и техники. Первые этапы создания электродвигателя были очень болезненными. Например, внезапно возникла проблема электромагнитной совместимости

Евгений Рубцовглавный конструктор

Конструктор пояснил, что одновременная работа восьми электрических двигателей создает мощнейшее электромагнитное поле. В результате помехи мешали работе других систем аппарата. Решить эту проблему удалось при помощи коллег из Московского энергетического института.

Ранее стало известно, что российский универсальный беспилотный летательный аппарат «Бражник» планируют запустить в серийное производство в конце ноября по итогам ресурсных испытаний. В настоящее время изделие тестируется на прочностные характеристики и износостойкость.

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      Анастасия Волова
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