Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории

Форвард Лионель Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории. Об этом сообщает организатор премии Marca.

Церемония прошла в четверг, 17 октября, в Майами. Футболист получил приз из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца американского клуба Хорхе Маса.

Месси признался, что не считал свои награды. «Я смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Я смог осуществить самую большую мечту игрока — [выиграть] чемпионат мира», — поделился он.

Всего на счету 37-летнего Месси 46 командных трофеев. Он завоевал их в составе «Барселоны», ПСЖ, «Интер Майами» и сборной Аргентины.