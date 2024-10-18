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10:42, 18 октября 2024Спорт

Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории

Форвард Лионель Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории. Об этом сообщает организатор премии Marca.

Церемония прошла в четверг, 17 октября, в Майами. Футболист получил приз из рук директора Marca Хуана Игнасио Гальярдо и совладельца американского клуба Хорхе Маса.

Месси признался, что не считал свои награды. «Я смог осуществить все свои мечты и достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Я смог осуществить самую большую мечту игрока — [выиграть] чемпионат мира», — поделился он.

Всего на счету 37-летнего Месси 46 командных трофеев. Он завоевал их в составе «Барселоны», ПСЖ, «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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      Дарья Коршунова
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