На Украине полиция опечатала собор УПЦ после попытки его захвата со стороны ПЦУ

Полиция опечатала Успенский собор УПЦ в Кременчуге после попытки его захвата ПЦУ

Полиция опечатала Успенский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кременчуге Полтавской области после попытки его захвата сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила Кременчугская епархия УПЦ.

«Благодаря многочисленным прихожанам Украинской православной церкви удалось защитить собор, однако здание было закрыто и опечатано полицией», — говорится в сообщении. В епархии также отметили, что приход храма остается верен УПЦ и продолжает бороться за право молиться в своей святыне.

Ранее неизвестные люди в масках ночью ворвались в Михайловский кафедральный собор УПЦ в Черкассах. Впоследствии они устроили второй штурм религиозного сооружения.

После этого мэр города Анатолий Бондаренко назвал захват храма добровольным переходом в юрисдикцию ПЦУ. Он также заявил, что украинские власти не вмешивались в этот процесс.