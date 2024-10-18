Названы неочевидные признаки рака груди

The Sun: выделение из соска назвали возможным признаком рака груди

Раннее выявление рака груди значительно увеличивает шансы на выздоровление, рассказала старшая клиническая медсестра-специалист центра Breast Cancer Care Кэролин Роджерс. В комментарии для The Sun она назвала неочевидные признаки, которые помогут заподозрить заболевание и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Роджерс обратила внимание на то, что размер и форма груди могут меняться в зависимости от возраста и фазы менструального цикла. Однако именно регулярное обследование груди позволяет женщинам понять, является ли перемена в ее состоянии нормальной или нет.

Кроме того, она призвала обращаться к специалистам при появлении сыпи на груди, особенно вокруг соска, а также при выделениях из соска, отеке вокруг ключицы или подмышкой. «Ткань молочной железы можно обнаружить под мышками и до ключицы, поэтому вы можете заметить необычную припухлость в этих областях», — объяснила она.

Любые изменения текстуры кожи — от морщин до малейшего намека на ямочку — могут быть признаком рака. Например, если кожа груди выглядит и ощущается как кожура апельсина, обратитесь к врачу

Кэролин Роджерс старшая клиническая медсестра-специалист

Кроме того, тревожным признаком может быть изменение формы или положения соска, добавила Роджерс. Тупая постоянная боль в груди или подмышке также должны стать причиной посещения врача. Однако иногда боль в этой области может развиваться из-за изменения уровня гормонов, например, перед менструацией, или при ношении неудобного нижнего белья, уточнила специалистка.

Ранее онколог Расул Ахмаев призвал женщин отказаться от некоторых привычек для профилактики рака груди. По его словам, повышенные риски развития рака груди у молодых женщин в первую очередь связаны с плохим питанием и вредными привычками (курением и алкоголем).