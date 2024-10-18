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13:36, 18 октября 2024Забота о себе

Названы неочевидные признаки рака груди

The Sun: выделение из соска назвали возможным признаком рака груди

Фото: Shutterstock / Fotodom

Раннее выявление рака груди значительно увеличивает шансы на выздоровление, рассказала старшая клиническая медсестра-специалист центра Breast Cancer Care Кэролин Роджерс. В комментарии для The Sun она назвала неочевидные признаки, которые помогут заподозрить заболевание и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Роджерс обратила внимание на то, что размер и форма груди могут меняться в зависимости от возраста и фазы менструального цикла. Однако именно регулярное обследование груди позволяет женщинам понять, является ли перемена в ее состоянии нормальной или нет.

Кроме того, она призвала обращаться к специалистам при появлении сыпи на груди, особенно вокруг соска, а также при выделениях из соска, отеке вокруг ключицы или подмышкой. «Ткань молочной железы можно обнаружить под мышками и до ключицы, поэтому вы можете заметить необычную припухлость в этих областях», — объяснила она.

Любые изменения текстуры кожи — от морщин до малейшего намека на ямочку — могут быть признаком рака. Например, если кожа груди выглядит и ощущается как кожура апельсина, обратитесь к врачу

Кэролин Роджерсстаршая клиническая медсестра-специалист

Кроме того, тревожным признаком может быть изменение формы или положения соска, добавила Роджерс. Тупая постоянная боль в груди или подмышке также должны стать причиной посещения врача. Однако иногда боль в этой области может развиваться из-за изменения уровня гормонов, например, перед менструацией, или при ношении неудобного нижнего белья, уточнила специалистка.

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      Вера Владзиевская
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