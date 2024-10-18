Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:52, 18 октября 2024Наука и техника

Названы особенности дрона «КВН»

«Известия»: дальность дрона «КВН» составляет несколько километров

Кадр: НПЦ «Ушкуйник» / RuTube

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), который применяют в ходе специальной военной операции, обеспечивает высокое качество изображения. Особенности аппарата назвал основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с «Известиями».

По его словам, основой для подобного дрона может стать любой беспилотник мультироторного типа. Главная особенность «КВН» заключается в катушке с оптоволокном для передачи данных. «Оптоволоконный кабель обеспечивает не только защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, но и стабильное соединение и высокое качество изображения на терминале оператора, благодаря чему возрастает управляемость», — пишет издание.

При этом проводной дрон требует особого мастерства оператора, который должен избегать запутывания кабеля. Кондратьев предположил, что обычно дальность применения «КВН» составляет несколько километров. Для увеличения дальности необходимо удлинять кабель и увеличивать массу катушки за счет снижения веса полезной нагрузки.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

По мнению основателя центра, проводные дроны не заменят беспилотники с радиоканалом. Однако они будут востребованы для выполнения отдельных задач.

В августе американское издание Forbes писало, что FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» невозможно обнаружить обычными методами пеленгования.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея заявила о переброске 1500 спецназовцев КНДР во Владивосток. В Сеуле созвали экстренное совещание

      «Огневой мешок сужается». ВСУ в спешке начали строить укрепления в Курской области

      Байден признал отсутствие единства Запада по вопросу ударов ВСУ по России

      «Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

      В Киеве заявили о возможности экспортировать украинское оружие

      Режиссер «Дюны» расстроил фанатов новостями о третьей части фильма

      Задержаны похитившие со склада более 800 килограмм лососевой икры двое россиян

      WhatsApp обновит дизайн связанной с ИИ функции

      Названы особенности дрона «КВН»

      В российском городе капремонт дома повлек за собой протечки и пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше