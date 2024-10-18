Названы особенности дрона «КВН»

«Известия»: дальность дрона «КВН» составляет несколько километров

FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), который применяют в ходе специальной военной операции, обеспечивает высокое качество изображения. Особенности аппарата назвал основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с «Известиями».

По его словам, основой для подобного дрона может стать любой беспилотник мультироторного типа. Главная особенность «КВН» заключается в катушке с оптоволокном для передачи данных. «Оптоволоконный кабель обеспечивает не только защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, но и стабильное соединение и высокое качество изображения на терминале оператора, благодаря чему возрастает управляемость», — пишет издание.

При этом проводной дрон требует особого мастерства оператора, который должен избегать запутывания кабеля. Кондратьев предположил, что обычно дальность применения «КВН» составляет несколько километров. Для увеличения дальности необходимо удлинять кабель и увеличивать массу катушки за счет снижения веса полезной нагрузки.

По мнению основателя центра, проводные дроны не заменят беспилотники с радиоканалом. Однако они будут востребованы для выполнения отдельных задач.

В августе американское издание Forbes писало, что FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» невозможно обнаружить обычными методами пеленгования.