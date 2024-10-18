Обнародованы объемы вложений России в ценные бумаги США

Минфин США: вложения России в облигации США составили 24 миллиона долларов

В августе 2024 года объем российских вложений в государственные облигации США остался на уровне 24 миллиона долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

В долгосрочные ценные бумаги вложен 21 миллион, а в краткосрочные — три миллиона.

Ранее сообщалось, что в июле объем вложений России в государственные облигации США упал до рекордных 24 миллионов долларов. Это оказалось самым низким показателем с начала 2020 года. В июне речь шла о 44 миллионах, а в мае о 45 миллионах.

Вложения в госдолг США Россия начала резко уменьшать еще в 2018 году. На март того года их сумма оценивалась в 96 миллиардов. В мае речь шла уже о 14,9 миллиарда.