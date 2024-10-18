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20:16, 18 октября 2024Наука и техника

Раскрыты характеристики поставляемых Киеву «Матадоров»

«РГ»: дальность поставляемых Киеву РПГ MATADOR — 1200 метров

Фото: Pangalau / Wikimedia

Ручные противотанковые гранатометы (РПГ) MATADOR, которые поставляют Киеву, отличаются дальностью стрельбы до 1200 метров. Характеристики гранатометов раскрыла «Российская газета».

«В новом пакете германской военной помощи ВСУ предусмотрена передача тринадцати тысяч противотанковых средств, имеющих обозначение RGW-90. В некоторых источниках они обозначаются как ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — прим. «Ленты ру»), но на самом деле речь идет о 90-миллиметровых одноразовых гранатометах MATADOR», — пишет издание.

Отмечается, что серийное производство РПГ начали в 2000 году. Существует несколько версий «Матадора», включая модификации с двухрежимным взрывателем и со специальной боевой частью для проламывания отверстий в стенах. Гранатомет весит 8,9-13 килограммов в зависимости от модификации.

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      Даниил Иринин
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