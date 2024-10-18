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11:36, 18 октября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о неспособности Украины поддерживать жизнеобеспечение Запорожья

Рогов: Украина не способна обеспечивать жизнеобеспечение Запорожской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о том, что подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области постоянно сталкивается в проблемах с перебоями подачи электроэнергии, передает РИА Новости.

«В оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье регулярно вводятся графики веерных отключений. Город сталкивается с перебоями из-за недостатка электроэнергии», — заявил Рогов.

По его словам, власти Украины не способны поддерживать жизнеобеспечение города, а покрывать потребности области будет Запорожская атомная электростанция (АЭС), которая будет запущена после окончания специальной военной операции (СВО).

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в срочном порядке возводить укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе подконтрольных им городов в Запорожской области. Он добавил, что ВСУ также строят подобные укрепления около Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Валентин Карант
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