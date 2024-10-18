Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:13, 18 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых товаров

Доцент Щербаченко: в России могут вырасти цены на непродовольственные товары

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ноябре Россию ждет некоторое замедление инфляции. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его цитирует «Газета.Ru».

Экономист полагает, что в последний месяц осени инфляция замедлится до 7,8-8,2 процента. Это произойдет за счет снижения стоимость продовольственных товаров. А вот что касается непродовольственных, то они могут подорожать. Причина — сохраняющиеся проблемы с импортом и увеличение издержек. Кроме того, он полагает, что подъем ключевой ставки до 20 процентов также окажется сдерживающее влияние на темпы роста инфляции.

Ранее был опубликован консенсус-прогноз российских аналитиков, который указал на высокую вероятность роста ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Свою точку зрения эксперты обосновали тем, что в стране ухудшается ситуация с инфляцией.

Также есть мнение, что средняя ключевая ставка по итогам 2024 года будет в районе 17,3 процента, но в IV квартале увеличится до 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

      Появилось фото перевернувшегося грузового судна в регионе России

      Бастрыкин рассказал о числе раскрытых старых преступлений

      В СК России рассказали о количестве раскрываемых особо тяжких преступлений

      Россиянка оставила трехлетнего сына на остановке и заперлась в квартире

      В Европарламенте заявили о возможном уменьшении поддержки Киева после победы Трампа

      Стали известны темпы роста китайской экономики

      В России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами

      Мобилизованный россиянин рассказал об ударах ВСУ по бойцам ВС РФ с пленными

      Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента РФС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше