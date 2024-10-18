Россиян предупредили о подорожании некоторых товаров

Доцент Щербаченко: в России могут вырасти цены на непродовольственные товары

В ноябре Россию ждет некоторое замедление инфляции. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его цитирует «Газета.Ru».

Экономист полагает, что в последний месяц осени инфляция замедлится до 7,8-8,2 процента. Это произойдет за счет снижения стоимость продовольственных товаров. А вот что касается непродовольственных, то они могут подорожать. Причина — сохраняющиеся проблемы с импортом и увеличение издержек. Кроме того, он полагает, что подъем ключевой ставки до 20 процентов также окажется сдерживающее влияние на темпы роста инфляции.

Ранее был опубликован консенсус-прогноз российских аналитиков, который указал на высокую вероятность роста ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Свою точку зрения эксперты обосновали тем, что в стране ухудшается ситуация с инфляцией.

Также есть мнение, что средняя ключевая ставка по итогам 2024 года будет в районе 17,3 процента, но в IV квартале увеличится до 20 процентов.