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15:35, 18 октября 2024Силовые структуры

Россиянин опубликовал пост в соцсетях и получил штраф за оправдание теракта в «Крокусе»

Под Иваново мужчина оштрафован на ₽350 тыс. за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Под Иваново 54-летний местный житель опубликовал пост в соцсетях и получил штраф за оправдание теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ГТРК «Ивтелерадио» со ссылкой на УФСБ России по Ивановской области.

По данным «Ивтелерадио», суд признал его виновным назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с запретом администрирования социальных сетей сроком на два года. Подробности, о чем именно был опубликованный фигурантом пост, не сообщаются.

22 марта перед концертом группы «Пикник» вооруженные огнестрельным оружием мужчины напали на «Крокус Сити Холл». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Анна Габай
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