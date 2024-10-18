Россиянка побывала в Европе и описала жизнь местных фразой «нам их не понять»

Российская путешественница побывала в Норвегии и описала жизнь местных фразой «нам их не понять». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор обратила внимание на внешний вид европейского города. Он отличается современной архитектурой и серыми цветами, что непривычно для россиян. «А еще из некоторых домов есть прямой выход к водоему. Выходишь из подъезда и сразу ныряешь в воду. Выглядит это необычно, такое впервые вижу», — рассказала блогерша.

Еще автора удивило, что в центре города можно встретить мужчин с голым торсом. Они снимают рубашки и футболки из-за жары и никого не стесняются.

«У норвежцев культура открытости жизни. Меня это очень удивило. Практически все без исключения балконы выглядят как террасы, где люди делают лаундж-зону и отдыхают. Их не смущают посторонние взгляды», — поделилась девушка.

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.