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07:30, 18 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Европе и описала жизнь местных фразой «нам их не понять»

Скульптуры в Осло

Скульптуры в Осло. Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Российская путешественница побывала в Норвегии и описала жизнь местных фразой «нам их не понять». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор обратила внимание на внешний вид европейского города. Он отличается современной архитектурой и серыми цветами, что непривычно для россиян. «А еще из некоторых домов есть прямой выход к водоему. Выходишь из подъезда и сразу ныряешь в воду. Выглядит это необычно, такое впервые вижу», — рассказала блогерша.

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Еще автора удивило, что в центре города можно встретить мужчин с голым торсом. Они снимают рубашки и футболки из-за жары и никого не стесняются.

«У норвежцев культура открытости жизни. Меня это очень удивило. Практически все без исключения балконы выглядят как террасы, где люди делают лаундж-зону и отдыхают. Их не смущают посторонние взгляды», — поделилась девушка.

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.

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      Марк Успенский
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