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18:30, 18 октября 2024Наука и техника

«Ростех» показал бинокль с гиростабилизацией на ORELEXPO

«Ростех» показал бинокль БСВ с гиростабилизацией на выставке ORELEXPO

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» показал более 20 экспонатов, включая бинокль БСВ 16х40 с гиростабилизацией, на выставке ORELEXPO в Москве. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Данная функция эффективно компенсирует колебания корпуса [бинокля] и обеспечивает стабильное положение изображения в пространстве», — говорится в сообщении.

Также на выставке представили первый российский лазерный симулятор для спортивной стрельбы и коллиматорный прицел P1х20 Avis-K, который может проработать 10 тысяч часов на одной батарейке. Кроме того, посетителям продемонстрировали малогабаритный прицел P1х14L Brevis и прицелы переменного увеличения ПО104 и ПО156.

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В сентябре стало известно, что концерн «Калашников» в несколько раз увеличит объемы выпуска снайперских винтовок Драгунова (СВД).

В феврале в «Калашникове» сообщили, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел средней кратности 1П97. Изделие отличается от прицелов прошлых поколений улучшенной эргономикой, большей кратностью и меньшей массой.

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