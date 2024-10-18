Силы ПВО за сутки сбили десятки украинских БПЛА над Россией

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников над Россией

Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа за сутки, передает ТАСС.

По информации военного ведомства, над Орловской областью было сбито 18 беспилотников, семь — над Курской, еще три — над Брянской.

17 октября в небе над Ноябрьском в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) появились сразу 200 беспилотников.

Кроме того, Украина в ночь на четверг, 17 октября, пыталась атаковать три региона России — ВСУ выпустили 13 дронов по Орловской, Курской и Брянской областям. Власти тогда не сообщали о пострадавших.