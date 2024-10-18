Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 18 октября 2024Бывший СССР

В России ответили на озвученные Зеленским сценарии развития конфликта после выборов в США

Депутат Чепа: Зеленский из трех вариантов сценария озвучил только положительный
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский из трех своих вариантов сценария развития конфликта на Украине озвучил только положительный, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что Зеленский из трех вариантов сценария озвучил только положительный сценарий для себя. А остальные сценарии он не стал озвучивать для того, чтобы не поднимать еще более паническое настроение среди украинского народа», — отреагировал Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Один из них, по его словам, — дальнейшая поддержка, однако союзники будут «опасаться некоторых рисков». Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.

Вместе с тем Зеленский опроверг обсуждение с западными чиновниками соглашения, по которому Украина сможет отказаться от занятых российскими военными территорий в обмен на членство в НАТО. Он призвал положить данное предложение ему на стол не через третью сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Бывшего гендиректора РВК осудили за злоупотребление полномочиями

      Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше