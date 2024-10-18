В России ответили на озвученные Зеленским сценарии развития конфликта после выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский из трех своих вариантов сценария развития конфликта на Украине озвучил только положительный, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Я думаю, что Зеленский из трех вариантов сценария озвучил только положительный сценарий для себя. А остальные сценарии он не стал озвучивать для того, чтобы не поднимать еще более паническое настроение среди украинского народа», — отреагировал Чепа.
Ранее Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Один из них, по его словам, — дальнейшая поддержка, однако союзники будут «опасаться некоторых рисков». Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.
Вместе с тем Зеленский опроверг обсуждение с западными чиновниками соглашения, по которому Украина сможет отказаться от занятых российскими военными территорий в обмен на членство в НАТО. Он призвал положить данное предложение ему на стол не через третью сторону.