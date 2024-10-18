Депутат ЕП Блага: победа Трампа может изменить всю атмосферу вокруг Украины

В случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах атмосфера на Западе может измениться. Киеву могут перестать отправлять такое большое количество оружия и денежных средств, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Если Трамп победит, это может изменить всю атмосферу, потому что он хочет урегулировать отношения с русскими. Возможно, он не будет отправлять такое большое количество оружия и миллиарды долларов украинцам», — объяснил Блага.

По его словам, даже ярые русофобы в Европе понимают, что рано или поздно Киев будет вынужден подписать с Москвой договор, возможно, отказавшись от претензий на территории. Блага подчеркнул, что «можно принять много-много резолюций против России, но это никак не меняет реальную ситуацию на местах». Он добавил, что уверен, что Будапешт и Братислава могут стать пионерами в процессе нормализации отношений с Россией.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет личную ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, украинский лидер «никогда не должен был позволить этому начаться».

При этом Трамп ранее пожаловался, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Он также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс.