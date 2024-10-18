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01:51, 18 октября 2024Мир

В США группа летчиков ВСУ завершила обучение на F-16

Нацгвардия: в США группа летчиков ВСУ завершила обучение пилотированию F-16

Фото: Tom Brenner / Reuters

Группа летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение пилотированию истребителей F-16 на авиабазе Национальной гвардии США в штате Аризона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Представитель Национальной гвардии США в Аризоне Эрин Ханниган отметила, что в планах подготовить в общей сложности 12 украинских летчиков в этом году.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 в ближайшее время. Помимо истребителей, представители Украины и Норвегии обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны.

До этого Нидерланды разрешили ВСУ использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве.

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      Юлия Мискевич
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