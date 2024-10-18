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23:34, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский оценил роль Украины в испытаниях западного оружия

Зеленский обрадовался роли Украины как полигона для испытаний оружия Запада
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина играет важную роль как полигон для испытания западного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский обрадовался роли Украины как полигона для испытаний оружия Запада, поскольку это придает «добавленную стоимость» Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, западные партнеры довольны опытом, который приобретается на фронте. В частности, солдаты ВСУ умеют использовать оружие НАТО.

«Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию... Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории... Никто не хочет воевать», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у западных стран пока нет консенсуса по вопросу разрешения Украине бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором Зеленский просит несколько месяцев. Идею поставить Киеву такое вооружение критиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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      Марина Совина
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