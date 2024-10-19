Бывшая российская фигуристка вышла замуж в США

Бывшие российские фигуристы Морозов и Еременко поженились в США

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов вышла замуж в США. Об этом на странице The Skating Lesson в социальной сети X сообщил журналист Дейв Лиз.

Журналист опубликовал скриншот страницы с информацией о заключении брака между Морозов и другим экс-российским фигуристом Игорем Еременко. Отмечается, что пара поженилась в 2023 году.

В июне 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила сменить спортивное гражданство Морозов и Еременко. Спортсмены перешли в сборную США.

Пара выступает вместе с февраля 2023 года, сезон-2023/2024 они пропустили. Ранее Морозов каталась с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным, Еременко — с Софией Шевченко.

