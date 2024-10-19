Иран обвинили в попытке устранить Нетаньяху

N12: Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Нетаньяху при помощи дрона

Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запустив дрон к его дому в Кейсарии. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на слова высокопоставленного израильского правительственного чиновника.

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — приводит слова собеседника телеканал.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы Кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет.

