Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:08, 19 октября 2024Мир

Иран обвинили в попытке устранить Нетаньяху

N12: Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Нетаньяху при помощи дрона

Фото: Ayl Margolin / Reuters

Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, запустив дрон к его дому в Кейсарии. Об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на слова высокопоставленного израильского правительственного чиновника.

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — приводит слова собеседника телеканал.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы Кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эвакуации не будет». Солдаты ВСУ не могут отступить из-под Курска. У них нет еды, воду приходится пить из болота

      Мошенники выманили у москвича 24 миллиона рублей

      Российские войска ударили по скоплению украинских военных в Курской области

      Иран обвинили в попытке устранить Нетаньяху

      Назван способ снизить налог на вклады россиян

      Спасатели нашли четвертое тело на месте взрыва газа в Тамбовской области

      В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

      Израильские истребители ударили по Бейруту

      Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

      Российский боец выжил после восьми ударов дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше