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10:43, 19 октября 2024Бывший СССР

На Украине заметили дрон необычной формы

Жители Киева заметили беспилотник необычной формы

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Жители Киева заметили дрон необычной формы, летающий над городом. Соответствующие кадры публикует «Страна.ua» в своем Telegram.

По данным издания, внимание жителей Украины привлек беспилотник непривычной формы. «У него отчетливее видны крылья, тогда как "Шахед" больше похож на треугольник», — говорится в сообщении. На размещенных кадрах видно, как дрон перемещается в небе над снимающими его горожанами.

Ранее в октябре боец ВСУ рассказал об атаке украинского дрона при сдаче в плен. Александр Лавренчук получил приказ зайти в лесополосу и найти место для обустройства опорного пункта, однако беспилотник заметил передвижение.

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      Екатерина Ештокина
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