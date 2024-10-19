На Украине заметили дрон необычной формы

Жители Киева заметили беспилотник необычной формы

Жители Киева заметили дрон необычной формы, летающий над городом. Соответствующие кадры публикует «Страна.ua» в своем Telegram.

По данным издания, внимание жителей Украины привлек беспилотник непривычной формы. «У него отчетливее видны крылья, тогда как "Шахед" больше похож на треугольник», — говорится в сообщении. На размещенных кадрах видно, как дрон перемещается в небе над снимающими его горожанами.

Ранее в октябре боец ВСУ рассказал об атаке украинского дрона при сдаче в плен. Александр Лавренчук получил приказ зайти в лесополосу и найти место для обустройства опорного пункта, однако беспилотник заметил передвижение.