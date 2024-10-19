Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 19 октября 2024Мир

Назван срок поставок Украине первых французских самолетов

Глава МИД Барро: первые самолеты Mirage 2000 поставят Киеву в начале 2025-го

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Срок поставок Украине 20 французских самолетов назвал глава МИД европейской страны Жан-Ноэль Барро, его слова приводит РИА Новости.

В субботу, 19 октября, французское посольство сообщило о визите Барро в украинскую столицу с запланированным визитом. По словам министра, в Париже не только будут поставлять технику, но и обещают готовить пилотов для нее.

«Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция — первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады», — заявил Барро.

Ранее министр обороны страны Рустам Умеров заявил, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16. Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины по примеру Франции.

К середине октября группа летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение пилотированию истребителей F-16 на авиабазе Национальной гвардии США в штате Аризона. По словам представителя Нацгвардии Эрин Ханниган, в планах подготовить в общей сложности 12 украинских летчиков в этом году.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эвакуации не будет». Солдаты ВСУ не могут отступить из-под Курска. У них нет еды, воду приходится пить из болота

      В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

      Израильские истребители ударили по Бейруту

      Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

      Российский боец выжил после восьми ударов дронов

      Боррель обсудит разрешение на удары по России с министрами обороны стран G7

      Ксения Собчак показала 20-летнюю сумку за 3,5 миллиона рублей

      В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

      Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

      Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше