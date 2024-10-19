Назван срок поставок Украине первых французских самолетов

Глава МИД Барро: первые самолеты Mirage 2000 поставят Киеву в начале 2025-го

Киев получит первые истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Срок поставок Украине 20 французских самолетов назвал глава МИД европейской страны Жан-Ноэль Барро, его слова приводит РИА Новости.

В субботу, 19 октября, французское посольство сообщило о визите Барро в украинскую столицу с запланированным визитом. По словам министра, в Париже не только будут поставлять технику, но и обещают готовить пилотов для нее.

«Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция — первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады», — заявил Барро.

Ранее министр обороны страны Рустам Умеров заявил, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть истребителей F-16. Умеров также предложил Норвегии осуществлять тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины по примеру Франции.

К середине октября группа летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение пилотированию истребителей F-16 на авиабазе Национальной гвардии США в штате Аризона. По словам представителя Нацгвардии Эрин Ханниган, в планах подготовить в общей сложности 12 украинских летчиков в этом году.