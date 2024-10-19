Случайно оказавшегося во дворе российского дома медведя застрелили

Случайно оказавшегося у домов в Петропавловске-Камчатском медведя застрелили

Медведь случайно оказался во дворе российского дома и был застрелен. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на ГУ МЧС.

На размещенных кадрах видно, как четвероногий бродит вдоль машин, стоящих у многочисленных деревьев, в Петропавловске-Камчатском. Животное добралось до забора и остановилось неподалеку от жилых домов, из окон которых россияне проводили съемку.

Приехавшая на помощь людям служба спасения приняла решение застрелить медведя.

Ранее в октябре редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в российском регионе. Впервые необычного маленького медведя заметили год назад в нацпарке «Башкирия».