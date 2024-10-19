Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 19 октября 2024Мир

Украина получит разведывательные беспилотники от Нидерландов

Нидерланды поставят Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро

Фото: Hans Pennink / Reuters

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс рассказал, что Украина получит разведывательные беспилотники от королевства. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро», — написал он. При этом политик уточнил, что данный шаг станет реализацией плана действий по разработке дронов для Украины.

Ранее в октябре Нидерланды заявили об отсутствии ясности в НАТО по вопросу членства Украины. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что государства-члены НАТО должны будут выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Уснул в засаде и попал в плен. Снайпер ВСУ сдался российским военным и рассказал о сбегающих с поля боя сослуживцах

      В Венгрии усомнились в здравомыслии желающих посадить Сальвини

      Сальдо рассказал о брошенной на поле боя военнослужащей ВСУ

      Россиянка пострадала при атаке дрона-камикадзе

      Украина получит разведывательные беспилотники от Нидерландов

      Раскрыты потери ВСУ на курском направлении с начала боев

      В России прокомментировали атаку беспилотника на Санкт-Петербург

      Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского после слов Путина

      В России захотели обложить налогом товары из-за рубежа

      Стало известно о возможном получении гражданства России бразильским капитаном «Зенита»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше