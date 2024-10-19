Украина получит разведывательные беспилотники от Нидерландов

Нидерланды поставят Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс рассказал, что Украина получит разведывательные беспилотники от королевства. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро», — написал он. При этом политик уточнил, что данный шаг станет реализацией плана действий по разработке дронов для Украины.

Ранее в октябре Нидерланды заявили об отсутствии ясности в НАТО по вопросу членства Украины. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что государства-члены НАТО должны будут выработать четкие критерии и условия, которые Киев должен будет выполнить для получения приглашения в сообщество.