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19:13, 19 октября 2024Мир

В Британии собрались отпустить сотни преступников из-за нехватки мест в тюрьмах

ITV: в Британии отпустят 1,1 тысячи заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах

Фото: Claudia Greco / Reuters

В Великобритании собрались досрочно отпустить более тысячи преступников из-за нехватки мест в тюрьмах. Об этом сообщает телеканал ITV.

В сентябре по той же причине отпустили по УДО 1,7 тысячи заключенных. При этом 40 преступников оказались на свободе по ошибке — позже их вернули в тюрьму. «Еще 1,1 тысячи заключенных будут освобождены в начале следующей недели», — говорится в сообщении. По данным британской газеты Times, это произойдет во вторник, 22 октября.

С начала 2023 года мужские тюрьмы Великобритании регулярно заполнены на 99 процентов. По внутренним прогнозам британского минюста, в ближайшие девять месяцев в тюрьмах вновь закончатся места.

Ранее стало известно, что британские власти рассматривают возможность размещать заключенных в тюрьмах Эстонии — там подобные учреждения заполнены лишь наполовину из-за низкого уровня преступности в стране.

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      Нина Ташевская
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